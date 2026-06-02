



Правительство России приняло постановление № 641 от 29 мая 2026 года, которое временно отменяет обязательный обеспечительный платёж в рамках системы СПОТ (системы подтверждения ожидания товаров) для ряда импортёров. Как сообщили ИА «Высота 102» в Управлении ФНС России по Волгоградской области, льготный период продлится с 1 по 30 июня 2026 года и распространяется на товары, ввозимые из Армении, Казахстана и Киргизии. Для поставок из Беларуси освобождение действует до 1 ноября.

Уточняется, что данное решение призвано сделать переход к полноценному использованию системы СПОТ более плавным и комфортным для участников внешнеэкономической деятельности.

Что требуется от импортёров в июне

С 1 июня при ввозе товаров из указанных стран бизнес по-прежнему обязан формировать документы о предстоящей поставке через информационную систему ФНС России (сервис заявителя или по ТКС) и получать QR-коды для передачи перевозчику. Однако вносить обеспечительный платёж до ввоза товара пока не нужно – это требование вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Как работает система СПОТ

С 1 июня 2026 года система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) запускается в промышленную эксплуатацию. Она регулирует автомобильный импорт из всех стран ЕАЭС — Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

При ввозе товара импортёр передаёт в систему данные о грузе и транспортном средстве. На их основе генерируется QR-код, который затем предъявляется на границе. Сотрудники таможни проверяют валидность кода и сверяют информацию из товаросопроводительных документов с данными о планируемой поставке.

Что даёт обеспечительный платёж и как его вернуть

Залог, который будет вноситься с 1 июля, – это гарантийный механизм. После того как товар доставлен получателю и принят на учёт, сумма обеспечительного платежа учитывается в декларации по косвенным налогам, уменьшая соответствующие налоговые обязательства.

Почему это выгодно добросовестному бизнесу

Внедрение СПОТ повышает прозрачность импорта из стран ЕАЭС. Система позволяет контролировать ввозимые товары ещё до пересечения российской границы и сводит к минимуму риски взаимодействия с недобросовестными техническими компаниями. В итоге добросовестные импортёры получают конкурентное преимущество перед теми, кто использует «серые» схемы. Это также способствует формированию честной рыночной среды и лучшей защите прав потребителей за счёт чёткой идентификации поставщика.