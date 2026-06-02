



Внимательно отслеживающие новостную повестку и пустившую очередную волну даже накануне Пасхи, в период ЕГЭ мошенники, конечно, не могли упустить удачного случая. Играя на эмоциях выпускников, а нередко и их родителей, аферисты предлагают купить «точные» и неминуемо ведущие к ста баллам ответы на экзамен.

Группы с манящими названиями накануне первого же ЕГЭ разрослись со скоростью грибов после весеннего дождя. Впрочем, в этом году торговцы «ответами» стали более закрытыми и, прежде сразу же пускавшие на страницу всех ищущих, предлагают сначала подписаться на десяток групп и лишь после этого получить доступ к материалам.

Впрочем, и сами педагоги, и специалисты Рособрнадзора советуют не искать волшебной кнопки и рассчитывать исключительно на свои силы. По словам специалистов, в лучшем случае мошенники могут присвоить себе деньги и не прислать никакого файла взамен. В худшем – использовать персональные данные школьника.

- Официально заявляем: утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технических процедур, - отметили в Рособрнадзоре. – Разработка КИМ ведется в охраняемом помещении с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой несанкционированных действий на компьютере. Доступ в помещение строго ограничен, электроника запрещена. К тому же, по каждому предмету создается множество вариантов. Они шифруются и распределяются по регионам и часовым поясам автоматически. Никто не знает, какой вариант попадет в конкретный пункт проведения экзамена. Варианты КИМ различаются по часовым поясам, поэтому сведения, предлагаемые мошенниками, как «слив с Дальнего Востока», не могут соответствовать вариантам, выдаваемым в других регионах.

Выпускникам рекомендуют не оплачивать никаких услуг, связанных с получением «гарантированных» ответов ЕГЭ. От ненужных трат убережет и здоровое чувство скепсиса – передавать персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС не следует даже «сотрудникам технической службы ГИА». Для того, что личные данные «не уплыли» в руки мошенников, горожанам советуют подключить двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуг».

- Единственный законный способ успешной сдачи ЕГЭ – качественная подготовка и соблюдение установленных процедур, - настаивают в Рособрнадзоре. – Любые предложения об «альтернативных схемах» являются мошенничеством.

Напомним, что сами учителя называют выпускной экзамен посильным для всех, кто готовился к нему в течение года. Педагоги призывают отказаться как от его романтизации, так и от ненужной демонизации.

- Мы понимаем, что не волноваться перед таким испытанием невозможно. Но ребята, которые качественно готовились к экзаменам, увидят в КИМах те же задания, с которыми они сталкивались не раз и не два, - убеждена учитель химии из Волжского Виктория Коваленко. – Я убеждена, что ни романтизировать, ни демонизировать ЕГЭ не стоит. Сам по себе экзамен достаточно легок. Тяжела лишь подготовка к нему.

