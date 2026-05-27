В Волгоградской области спецкомиссия займётся внедрением ИИ





В Волгоградской области создана государственная комиссия, которая займётся разработкой подходов к внедрению искусственного интеллекта в госуправление, экономику и социальную сферу. Её возглавил губернатор Андрей Бочаров. Соответствующее постановление было размещено на официальном сайте администрации региона.

Зампредами назначены заместитель губернатора – председатель комитета финансов Александр Дорждеев и заместитель губернатора Анна Писемская. Секретарём стала председатель комитета информационных технологий Антонина Некина. Всего в комиссию вошли 15 членов, в их числе другие замгубернатора, руководители профильных комитетов, некоммерческих организаций, представители академического сообщества.

Отметим, помимо внедрения ИИ, новый орган займётся регулированием системы образования, а также нейтрализацией угроз от развития новых технологий.

Фото из архива ИА «Высота 102»