В Волгограде вводят «конские» штрафы для операторов кикшеринга





Волгоградская областная дума на ближайшем заседании 28 мая рассмотрит законопроект о введении серьезных штрафов для владельцев СИМ. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее изменения в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности были одобрены на заседании профильного комитета.

Напомним, как ранее сообщалось, корректировки в документ планируется ввести по инициативе прокуратуры Волгоградской области. Поводом послужила ситуация, связанная с хаотичными парковками СИМ. Жители неоднократно сталкивались с брошенными на тротуарах, дорогах и газонах или прислоненными к дорожным знакам, деревьям и светофорам средствами индивидуальной мобильности. Это затрудняет использование общественным пространств пешеходами. При этом компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, игнорируют требования к обустройству стоянок для такой техники. В частности, для СИМ должны быть организованы специальные парковки с асфальтом и нанесенной разметкой.

Законопроект предусматривает административную ответственность за нарушение правил парковки электросамокатов в отношении арендодателей СИМ. При этом сами пользователи наказываться не будут.

Какие штрафы и за что предусмотрены?

За брошенные в неположенном месте электросамокат или необорудованную стоянку СИМ вводятся штрафы в размере от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Разработчики законопроекта отдельно указали, что подобные меры административной ответственности уже действуют в других регионах России. При этом на территории некоторых субъектов размер штрафов больше, чем планируется ввести в Волгоградской области. Например, в Пензенской области за первичное нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, а за повторное – уже до 500 тысяч.



