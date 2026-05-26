



В Волгограде сегодня, 26 мая, личный праздник отмечает основатель одного из ведущих предприятий АПК в России («Сады Придонья»), предприниматель, меценат и активный участник общественной жизни региона Андрей Самохин.

Уроженец города Фролово Волгоградской области Андрей Самохин является, безусловно, тем человеком, который личный примером демонстрирует – трудолюбие и высокая требовательность к самому себе и окружающим позволяют добиваться самых высоких результатов, брать высоты, которые на начальном этапе могут казаться недостижимыми.

Выпускник волгоградского сельхозинститута он начинал трудовую деятельность в 80-е годы главным зоотехником-селекционером в поселке Котлубань. Усердный работник очень скоро был назначен секретарем парткома совхоза Грачевский Городищенского района, где проявился его талант хозяйственника.

В 1990 году 28-летнего Андрея Самохина выдвинули на должность директора плодосовхоза «Первомайский» и избрали на общем собрании. Уже через пять лет – в 1995 году – молодой руководитель подписал исторически важные контракты на поставку оборудования для переработки и производства яблочного сока, а также на поставку линии по розливу сока в картонную упаковку. В 1996-м по инициативе Андрея Самохина «Первомайский» переименовывали в «Сады Придонья». И сегодня это известный на всю Россию и за ее пределами производитель соков, располагающий самыми большими в Европе садами. В поселке Сады Придонья создаются все условия для комфортной жизни сотрудников предприятия.





Продолжая развивать производство, Андрей Самохин особое внимание уделяет развитию массового спорта в Волгоградской области, является председателем Попечительского совета Фонда развития ВООО «Динамо». При его непосредственном участии в Волгограде была построена с нуля «Динамо Арена», реконструирован Дом борьбы «Динамо».

Поддерживает сегодняшний именинник и вуз, выпускником которого является. Возглавляя Попечительский совет ВолгГАУ, на системной основе Андрей Самохин содействует развитию университета, обеспечивающего предприятия АПК высококвалифицированными специалистами. Так, по его инициативе и при финансовой поддержке компании в вузе открыт Учебный комплекс, объединяющий несколько учебных пространств: современные лаборатории, мультимедийные классы и специализированные аудитории.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется сегодня ко всем поздравлениям, которые звучат в адрес Андрея Самохина. Желаем неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, личного счастья и покорения новых вершин!