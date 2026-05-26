



В Городищенском районе Волгоградской области суд поставил точку в жутком уголовном деле о вымогательстве с тяжело пострадавшего в боевых действиях бойца СВО. Двое жителей Волгограда в возрасте 29-ти и 23 лет затолкали ветерана в свою машину и угрозами, а также физической силой пытались заставить его выкупить свободу за 1,4 млн рублей.

- 22 ноября 2024 года фигуранты уголовного дела путем обмана заманили 28-летнего участника специальной военной операции в автомобиль, где, применяя физическое насилие и угрожая расправой, потребовали у него 1 млн 400 тыс. рублей. В ходе поездки они лишили потерпевшего мобильного телефона и костылей, чтобы исключить возможность побега или обращения за помощью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Лишь чудом, когда автомобиль преступников затормозил у Скорбященской церкви на местной площади Павших Борцов, ветеран смог вырваться из машины и попросить помощи у прохожих. Испугавшись, злоумышленники вынуждены были ретироваться.

Отметим, за незаконное лишение свободы и вымогательство группой лиц по предварительному сговору фигуранты приговорены судом к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

