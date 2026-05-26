Главное

Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК

Актуально

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

Федеральные новости

Федеральные новости
 Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на ней
Новочеркасский городской суд принял в производство уголовное дело в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Экс-градоначальника, сообщает Привет-Ростов, обвиняют в получении взятки в крупном размере. – По версии следствия, в...
Федеральные новости
 Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской области
В Саратовской области приняли решение об отмене традиционного Сабантуя. Как сообщает ИА «СарИнформ», ежегодный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, был запланирован на 6 июня и должен был состояться...
Общество

Под Волгоградом осудили подельников, требовавших с ветерана выкуп за свободу

Общество 26.05.2026 16:01
0
26.05.2026 16:01


В Городищенском районе Волгоградской области суд поставил точку в жутком уголовном деле о вымогательстве с тяжело пострадавшего в боевых действиях бойца СВО. Двое жителей Волгограда в возрасте 29-ти и 23 лет затолкали ветерана в свою машину и угрозами, а также физической силой пытались заставить его выкупить свободу за 1,4 млн рублей.

- 22 ноября 2024 года фигуранты уголовного дела путем обмана заманили 28-летнего участника специальной военной операции в автомобиль, где, применяя физическое насилие и угрожая расправой, потребовали у него 1 млн 400 тыс. рублей. В ходе поездки они лишили потерпевшего мобильного телефона и костылей, чтобы исключить возможность побега или обращения за помощью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Лишь чудом, когда автомобиль преступников затормозил у Скорбященской церкви на местной площади Павших Борцов, ветеран смог вырваться из машины и попросить помощи у прохожих. Испугавшись, злоумышленники вынуждены были ретироваться.

Отметим, за незаконное лишение свободы и вымогательство группой лиц по предварительному сговору фигуранты приговорены судом к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.05.2026 20:14
Общество 26.05.2026 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 19:08
Общество 26.05.2026 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 18:46
Общество 26.05.2026 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 18:09
Общество 26.05.2026 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 17:38
Общество 26.05.2026 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 16:58
Общество 26.05.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 16:45
Общество 26.05.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 16:28
Общество 26.05.2026 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 16:01
Общество 26.05.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 15:57
Общество 26.05.2026 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 15:41
Общество 26.05.2026 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 15:21
Общество 26.05.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 15:04
Общество 26.05.2026 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 14:52
Общество 26.05.2026 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2026 14:36
Общество 26.05.2026 14:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:36
В Волгограде сосед вывел ребенка из горевшей квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:14
Облдума утвердит 200-тысячные штрафы за грязные колесаСмотреть фотографии
19:49
«Ночевала в заброшке»: в Михайловке нашлась потерявшаяся многодетная мамаСмотреть фотографии
19:25
Два браконьера выплатят 1 миллион рублей за рыбалку электроудочкойСмотреть фотографии
19:08
В Урюпинске похоронили погибшего в ДНР Михаила СеливановаСмотреть фотографии
18:46
Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:09
Волгоградские депутаты выступили за смягчение антикоррупционного законодательстваСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде вводят «конские» штрафы для операторов кикшерингаСмотреть фотографии
17:07
«Ротор» готовится к новому сезону: график сборов утверждёнСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде ребёнок госпитализирован после пожара в девятиэтажке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Волгоградцы передали в зону СВО прожекторы и БПЛАСмотреть фотографии
16:45
Группа «Корни» разогреет болельщиков перед матчем сборных России и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
16:30
Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого ВолгоградаСмотреть фотографии
16:28
Всего три пляжа откроют для волгоградцев летомСмотреть фотографии
16:24
«Каустик» в переходных матчах мужской Суперлиги: расписаниеСмотреть фотографии
16:01
Под Волгоградом осудили подельников, требовавших с ветерана выкуп за свободуСмотреть фотографии
15:57
Трехчасовой праздник искусств пройдет в волгоградском амфитеатреСмотреть фотографии
15:54
Расписание пригородного поезда в Волгоградской области изменят 2 июняСмотреть фотографии
15:41
Ветераны СВО получат субсидии на проведение газаСмотреть фотографии
15:21
«Мужчина должен уметь в все. В первую очередь – защищать»: штурмовик из Волгограда стал дроноводом на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Денис Фомин и Анатолий Макаров покидают «Ротор»Смотреть фотографии
15:04
Каждый второй опрошенный волгоградец поддержал запрет на курение для молодёжиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде железнодорожный переезд закроют на две ночиСмотреть фотографии
14:36
На юге Волгограда снесут аварийный дом на ул. МарийскойСмотреть фотографии
14:31
Глава «Садов Придонья» Андрей Самохин отмечает День рождения в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:16
Волгоградские выпускники прощаются со школой: трогательный фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
13:38
«На благо будущих поколений»: общественники оценили успех обводнения Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
13:22
«Она могла все забыть»: в Михайловке начались поиски пропавшей многодетной мамыСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде из-за ДТП остановлено движение трамваев №3, 6 и 7Смотреть фотографии
13:03
Авторитетного бизнесмена Евгения Молодцова арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
 