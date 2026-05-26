На юге Волгограда снесут аварийный дом на ул. Марийской





В Волгограде муниципалитет заключил контракт с подрядной организацией на снос аварийного дом №3 по ул. Марийской в Красноармейском районе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ранее МКД были расселен по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Более 20 проживавших в доме горожан получили новые квартиры или денежные выплаты. Подрядной организации предстоит выполнить комплекс подготовительных работ, а затем демонтировать здание общей площадью свыше 430 квадратных метров и вывезти строительный мусор.

После данных работ подрядчик произведет вертикальную планировку участков.