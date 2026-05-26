



Волгоградская областная дума на фоне коррупционного скандала, связанного с ведением бизнеса депутатом Станиславом Коротковым, а также загадочного лишения депутата Руслана Шарифова всех высокопоставленных постов, 28 мая рассмотрит вопрос о смягчении антикоррупционного законодательства для себя, коллег из Госдумы и других регионов.

Нижняя палата ждёт от волгоградских депутатов одобрения поправок в федеральное законодательство. В частности, из ст. 19 ФЗ № 414‑ФЗ, регулирующей ограничения, связанные с депутатской деятельностью, и досрочным прекращением полномочий, предлагается исключить абзац, который определяет в качестве основания для лишения мандата непредставление сведений о доходах, расходах и имуществе.

Данная поправка может существенно смягчить ответственность парламентариев. В пояснительной записке необходимость корректировок обосновывается целями «недопустимости произвольного (субъективного) выбора законодательным органом субъекта Российской Федерации норм об ответственности депутата (от предупреждения до досрочного прекращения полномочий), подлежащих применению в случае непредставления им сведений».

Кроме того, документ устанавливает крайнюю дату сдачи депутатами деклараций – до 30 апреля следующего года за отчётным, а также вносит некоторые другие поправки формального характера.

Отметим, инициаторами изменений выступают депутаты Ставропольского края. Комитет по вопросам регламента, парламентского контроля, депутатской этики и противодействия коррупции Волгоградской областной думы уже одобрил инициативу, рекомендовав коллегам 28 мая на очередном заседание одобрить законопроект.

Фото из архива ИА «Высота 102»