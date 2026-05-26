



В Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл пожар в девятиэтажном доме. Эпицентр расположился на балконе на восьмом этаже. Впоследствии пламя перекинулось выше. Ликвидировать возгорание пришлось пожарным расчётам.





- В 14:46 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе Волгограда. В девятиэтажном многоквартирном доме происходило горение двух балконов. Подразделения 2-й ПСЧ ликвидировали горение в 15:12, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В результате разгула стихии пострадал 8-летний ребёнок. Мальчика вывел из полыхающего помещения сосед.

Отметим, причина произошедшего устанавливается. Во время пожара из близлежащих квартир были эвакуированы 15 человек.

Фото и видео: Волгоград / t.me