В Урюпинске похоронили погибшего в ДНР Михаила Селиванова

Мужчина воевал в должности стрелка и в звании рядового после заключения контракта с Минобороны. Михаилу Селиванову было 38 лет. Дома его ждала мать. К сожалению, житель Урюпинска погиб в боях около населенного пункта Яблоновка Константиновского муниципального округа ДНР.