



Перед матчем сборных России и Буркина-Фасо на «Волгоград Арене» 5 июня выступит группа «Корни». Как сообщили в РФС, концерт пройдет на площади перед стадионом.

Перед российской поп-группой волгоградских болельщиков разогреет рок-группа 330 м/с, которые споют хиты Цоя и «Кино».

После финального свистка запланировано выступление участника СВО Сергея Нихаенко с песней «Высота». Уроженец Луганска этой композицией отдает дань памяти своим погибшим сослуживцам.

Традиционно на территории стадиона состоится фестиваль болельщиков. В программе: интерактивные развлечения, фотозона, автограф-сессия и игра в футбол с легендами сборной России – Владимиром Габуловым, Игорем Семшовым, Русланом Пименовым, Валерием Есиповым.

