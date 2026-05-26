Волгоградцы передали в зону СВО прожекторы и БПЛА





Волгоградская область передала участникам специальной военной операции необходимую технику и оборудование.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, по заявкам командиров воинских частей Волгоградского гарнизона бойцам переданы беспилотные летательные аппараты, тактические прожекторы различной мощности, кабели, крепежные изделия, средства проводной связи и бытовые электроустановочные устройства.





Кроме того, для выполнения оперативных задач Минобороны переданы шесть автомобилей УАЗ Пикап. Всё оборудование и техника приобретены за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Напомним, что в Волгоградском регионе продолжает действовать более 50 мер поддержки участников спецоперации и их семей, развивается единая система реабилитации ветеранов боевых действий.

