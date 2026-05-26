Всего три пляжа откроют для волгоградцев летом

В Волгограде летом 2026 года планируют открыть три городских пляжа. Это больше, чем в прошлом году, однако по-прежнему мало для миллионного Волгограда.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, где состоялся брифинг по вопросам подготовки региона к пляжному сезону, в дополнение к двум открытым в прошлом году пляжам в Тракторозаводском районе и на Сарептском полуострове в Красноармейском районе добавится благоустроенная зона отдыха на острове Сарпинский Кировского района. Ещё одно место отдыха у воды, но с запретом на купание будет организовано на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака.