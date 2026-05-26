



Аналитики одной из федеральных рекрутинговых компаний подвели итоги исследования, посвящённого отношению волгоградцев к тотальному запрету на курение. Большинство респондентов поддержали введение жёстких ограничений, однако не в отношении себя, а для более молодого поколения.

- Каждый второй волгоградец (55%) выступает за пожизненный запрет продажи сигарет и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Категорически против высказались 22% опрошенных, - сообщили эксперты.

Чаще всего запрет поддерживают женщины. В возрастном плане среди сторонников жёстких ограничений в основном доминируют волгоградцы 35–45 лет. Также эксперты выделяют взаимосвязь доходов респондентов с негативным отношением к курению. Среди граждан, зарабатывающих более 150 тыс. рублей, ограничения для молодёжи поддерживают 59% опрошенных.

Отметим, примечательно, что 44% респондентов, выступивших за ограничения, сами относят себя к категории зависимых от пагубной привычки.

