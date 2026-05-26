Облдума утвердит 200-тысячные штрафы за грязные колеса





Волгоградская областная дума рассмотрит новые штрафы для жителей и организаций региона за нарушение требований муниципальных правовых актов к порядку проведения земляных работ. Соответствующий законопроект вынесен на ближайшее заседание регпарламента, запланированное на 28 мая. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», парламентарии предлагают внести новую статью в Кодекс об административной ответственности Волгоградской области. Необходимость введения мер ответственности в облдуме объяснили ситуацией, вызванной не соблюдением требований к обустройству мест проведения работ, нарушением сроков проведения таких работ и неоперативным восстановлением нарушенного благоустройства.

Это приводит к ухудшению состояния и повреждению инфраструктуры благоустройства, а также к проблемам для передвижения пешеходов.

Из пояснительной записки следует, что за 2024 и 2025 годы в регионе выявлен 771 факт нарушений обязательных требований при производстве земляных работ. Учитывая масштаб проблемы, депутаты предлагают бороться с этим явлением посредством штрафов.

Итак, за что и на сколько будут штрафовать волгоградцев и организации?

Если земляные работы проводятся без разрешения, для граждан предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч. Юрлица заплатят еще больше – от 150 до 300 тысяч. Аналогичная ответственность наступает и в случае нарушения сроков проведения данных работ.

За складирование стройматериалов и грунта на объектах благоустройства вне пределов участка, где проходят земляные работы, гражданам грозят штрафы от 3 до 4 тысяч, должностным лицам – от 20 до 30 тысяч, юридическим – от 100 до 150 тысяч.

Штрафы вводятся и за грязные колеса техники при выезде со строительной площадки за пределы территории, где проходят земляные работы. Для физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч, а для юридических – от 100 до 200 тысяч.

Еще более крупные штрафные санкции планируется утвердить в случае не восстановления элементов благоустройства после проведения земляных работ. Для юридических лиц их размер составит от 150 до 300 тысяч рублей, для физических – от 3 до 5, а для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч.