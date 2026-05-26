Ветераны СВО получат субсидии на проведение газа





Участники специальной военной операции смогут получить субсидии от 100 тысяч рублей для проведения газа к домам. Как передает РИА Новости, мера поддержки предусмотрена документом, подписанным Владимиром Путиным.

Помощь будет распространяться на участников СВО, бойцов, отражавших вторжение ВСУ в приграничье, участников боевых действий в Донбассе с 2014 года. Поддержка также положена членам их семей.

Она подразумевает предоставление денежных средств на покупку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка.

