В Волгоградской области за 3 года утонули 133 человека

В Волгоградской области за последние три года наблюдается снижение трагических случаев на воде. Об этом заявил на брифинге сегодня, 26 мая, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов. Так, в 2024 году утонули 59 человек, в 2025 - 38, в прошлом году - 36.

При этом большинство погибших купались в неприспособленных, запрещённых местах, а также находились в состоянии алкогольного опьянения.

На официальных пляжах обязательно должны дежурить спасатели. Обычно их нанимают фирмы, арендующие прибрежные зоны у муниципалитетов. Кроме того, патрулирование акваторий ведут специалисты 17 подразделений Аварийно-спасательной службы Волгоградской области. Тем не менее успеть спасатели могут не везде.

Жителей Волгоградской области призвали не проявлять беспечность во время отдыха у воды, особенно при использовании маломерных судов, так как количество несчастных случаев, связанных с ними, в регионе участились.

Купальщикам также могут грозить переохлаждение, тепловой удар, солнечные ожоги, различные травмы. Самая типичная из них – травма ныряльщика, когда человек прыгает в воду в незнакомом месте и получает повреждение шейного отдела позвоночника.