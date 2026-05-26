



Стать добровольцем и отправиться к линии боевого соприкосновения 43-летний волгоградец с позывным «Коба» планировал еще в начале спецоперации. Но перед этим ему предстояло решить немало вопросов в гражданской жизни. В мае 2025-го, когда, как говорит он сам, «сошлись звезды», все-таки уехал за «ленточку», где вскоре переквалифицировался из штурмовика в оператора-сапера батальона беспилотных систем. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».





Рассказывая о подписании контракта с Минобороны, «Коба» говорит настолько спокойно и размеренно, что внутри не остается сомнений – самому себе на эти ключевые в жизни вопросы он ответил уже давно. И однозначно.

- Планировал отправиться на СВО в самом начале, но не было возможности. Со временем закрыл все дела, все задачи решил, и, как говорится по-военному, звезды сошлись, - вспоминает участник боевых действий.

Год назад «Коба», родившийся в Дагестане, но всю сознательную жизнь проживший в городе на Волге, стал штурмовиком. Закалился. И, быстро осознав характер современных боевых действий, решил обучаться новому.

- Сейчас война совсем другая - компьютерная, - уверен «Коба». - И наш враг очень хитер. Он многое придумывает каждый день, поэтому мы должны идти наравне и даже опережать. Создать войска беспилотных систем было правильным решением.

Оператор-сапер уже отучился снаряжению дронов боеприпасами, а теперь постигает азы управления беспилотниками. По его словам, ничего сложного в этой науке нет. Главное, как и в любом другом деле, - прилагать усилия и гореть конкретной целью.

- Обучение дается нетяжело. Я всю жизнь пользовался компьютером и в молодости любил игры, - все так же спокойно и размеренно отвечает волгоградец. – На самом деле мужчина должен уметь всё в своей жизни. В первую очередь – защищать. Свою семью и свою Родину. Поэтому главное желание сейчас – желание победить.





Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

