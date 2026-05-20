В Камышине перекроют дороги и введут сухой закон 20 мая





Сегодня, 20 мая, в Камышине Волгоградской области введут временное ограничение движения транспорта в связи с празднованием 110-й годовщины со дня рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева. По данным администрации городского округа, будет запрещен проезд транспорта с 9:40ч. до 10:30ч. – на участках дорог по ул. Некрасова в границах кольца 3 мкр. и кольца 4 мкр, по ул. Ленина в границах ул. Терешковой и ул. Некрасова; с 10:20ч. до 11:00ч. и с 17:00ч. до 21:00ч. – на участках дорог по ул. Октябрьской в границах от ул. Пролетарской до ул. Зеленой и по ул. Зеленой в границах от ул. Октябрьской до ул. Советской.

Также сегодня в городе введут запрет на продажу алкоголя на территории площади Павших борцов на участке от ул. Пролетарской до ул. Гагарина и от ул. Октябрьской до ул. Советской с 18.00 до 21.00 ч.



Сегодня в городе в рамках празднования запланированы многочисленные мероприятия – возложения венков, открытие памятной стелы «Рубеж Сталинградской доблести», концерты и фейерверк.



