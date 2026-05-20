В Волгоградской области запретили проезд большегрузов в жару

С сегодняшнего дня, 20 мая, на дорогах Волгоградской области начали действовать ограничения на проезд грузовых автомобилей. Фурам запретят дневной транзит, если температура воздуха превысит 32℃. Особый режим будет действовать с 10:00 до 22:00 ч. на региональных и межмуниципальных трассах.

Ограничения продлятся до 31 августа, подчеркнули в облкомдортрансе. Они необходимы для сохранения дорог от деформации и в целях безопасности движения. К нарушителям данного запрета будут применяться штрафные санкции.

