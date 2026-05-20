Летние каникулы для волгоградских школьников начнутся 27 мая





Летние каникулы для волгоградских школьников могут начаться уже 27 мая. Соответствующие рекомендации выдало образовательным учреждениям Минпросвещения РФ. Они касаются учеников с 1 по 8 классы и десятиклассников, которым не надо сдавать выпускные экзамены. Однако окончательное решение по дате начала каникул примут непосредственно в самих школах.

Для учеников 9 и 11 классов уроки в школах закончатся в зависимости от расписания ОГЭ и ЕГЭ. К слову, в 2025 году многие школы отпустили учащихся невыпускных классов тоже с 27 мая.





