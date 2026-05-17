«Ротор‑2» выдерживает давление «Сатурна» и празднует победу





На стадионе «Сатурн» в матче 8‑го тура Первенства России по футболу среди команд Второй лиги (дивизион Б, группа 3) местный «Сатурн» уступил волгоградскому «Ротору‑2» со счётом 0:1. Единственный гол был забит в компенсированное время первого тайма с пенальти – отличился капитан гостей Степан Правкин.

Матч для раменчан начался в атмосфере неопределённости: за сутки до игры клуб объявил о расставании с главным тренером Артёмом Куликовым. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Денис Кулаков – ему предстояло сплотить коллектив в непростой момент.

Первый тайм прошёл под диктовку хозяев: «Сатурн» доминировал по игре, создавал моменты, но не смог распечатать ворота гостей. Защитники «Ротора» самоотверженно блокировали удары, демонстрируя дисциплинированную игру в обороне.

Решающий эпизод случился уже в добавленные минуты: судья назначил пенальти в ворота «инопланетян», и капитан «Ротора‑2» Степан Правкин уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Этот гол стал первым в профессиональной карьере волгоградца – он отправил команды на перерыв при счёте 1:0 в пользу сине-голубых.

Во втором тайме «Сатурн» бросил все силы в атаку. Тренерский штаб сделал серию замен, пытаясь оживить игру: на поле появились Джиоев, Генчу, Босенков, Бирюков и дебютант Зернов. Никита Зернов, едва выйдя на поле, пробил из центра штрафной. Мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

Гости заблокировали огромное количество ударов и дважды, после атак Седова и Джиоева, мяч с линии ворот выносили защитники.

Несмотря на натиск и преимущество по моментам, «Сатурну» так и не удалось сравнять счёт. «Ротор» выстоял и победил. Главный тренер гостей Валерий Бурлаченко похвалил игроков за самоотдачу и признался, что увидел в этом матче настоящий сталинградский характер.

«Сатурн» (Раменское) – «Ротор-2» (Волгоград) – 0:1 (0:1).

16 мая. Раменское. Стадион: «Сатурн». Количество зрителей: 1050.

Количество зрителей в гостевом секторе: 14.

Судьи: Виталий Евдокимов (Барнаул), Александр Рыков (Томск), Артем Полосков (Новосибирск).

«Сатурн»: Матвеенков, Цечоев (Генчу, 69), Мацола, Чупин, Фетисов, Вильгельм (Босенков, 77), Седов, Гетьман, Богданец (Зернов, 86), Муллин (Бирюков, 86), Кунский (Джиоев, 46).

«Ротор-2»: Лисицын, Харлан, Фальченко, Правкин, Амирханян (Литенко, 90), Биджилов (Логиш, 46. Кычанов, 90), Локтев, Погудин, Тарин, Асланян (Прокофьев, 53), Платон (Слепужников, 69).

Гол: Правкин, 45 – с пенальти (0:1).

Предупреждены: Седов, 77 (грубая игра). – Харлан, 24 (грубая игра). Фальченко, 43 (срыв перспективной атаки). Локтев, 69 (грубая игра). Погудин, 79 (неспортивное поведение).

Поражение стало болезненным ударом для раменчан, особенно на фоне смены тренера. Команда продемонстрировала атакующий потенциал, но столкнулась с проблемой реализации – вопрос о качестве завершающей стадии атак теперь встанет перед новым тренерским штабом в приоритетном порядке.

У меня нет к ребятам претензий. Все, о чем мы просили их перед игрой, они выполнили. Кроме самого важного – они не забили. А так я просил их сегодня биться, сражаться, доказать, что они – команда. И они сегодня – по крайней мере, мне лично – это доказали. Я видел сегодня команду, которая хочет победить. Сегодня моментов было создано игры на три вперёд – с запасом. Просто мяч не шёл в ворота. Я не знаю, что это такое. Как это объяснить? Мы не можем забить. Уверен: забей хотя бы один раз, и мы бы взяли три очка. Игра была наша. Моё мнение: мы полностью соперника переиграли, – резюмировал Денис Кулаков.

«Ротор‑2» одержал победу, нанеся всего один удар в матче. Владение мячом у гостей составило лишь 39 % – один из самых низких показателей в лиге. Однако столь низкая активность в атаке вряд ли станет устойчивой стратегией – в следующий раз удача может отвернуться.

Уже 23 мая дублеры «Ротора» проведут матч 9‑го тура в Волгограде. Их соперником станет «Рязань», занимающая третью строчку турнирной таблицы. Эта встреча обещает быть более напряжённой: «Рязань» демонстрирует сбалансированную игру и вряд ли позволит гостям полагаться на удачу и одну контратаку.

Александр Веселовский



Фото: СК Ротор