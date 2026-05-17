



Рекордное количество отличников «Тотального диктанта» насчитали в Волгограде в этом году. Практически без единой ошибки сложный текст о детстве Александра Пушкина написали 80 участников акции.

Подобного результата координаторы диктанта в Волгограде еще не видели. В прошлые годы без единой помарки с текстом справлялись не больше 20 корифеев, а в этот раз количество «пятерочников» удивило даже специалистов Филологического совета «Тотального диктанта».

- Филологический совет даже выборочно перепроверил работы отличников из Волгограда, - рассказывает координатор акции Светлана Солодкова. - Но и это испытание мы прошли достойно. Все оценки устояли!

Еще 34 жителей, справившихся с заданием без сучка и задоринки, наградили в Волжском. К слову, высший балл за диктант в 2026-м получил и 41 иностранец, написавший облегченную версию текста.

- Наши отличники либо написали отрывок из произведения Алексея Варламова без единой ошибки, либо допустили лишь одну пунктуационную неточность, - добавила Светлана Солодокова.

Впрочем, нередко на мероприятии, воспринимаемом многими как эхо давно забытых экзаменов, нелепые и случайные ошибки допускают даже те, кто в обычной жизни подобной роскоши себе не позволяет. Уже давно зная старожилов акции, волгоградцы списывают их недочеты исключительно на волнение.

- Как ни странно, но даже самые грамотные делали единственную ошибку в наречии «немало», то есть писали его раздельно. Учитывая высокий уровень всей работы этих участников акции, эту оплошность, на мой взгляд, можно списать на волнение, - заключает координатор «Тотального диктанта» в Волгограде.

В тройку самых частых ошибок, сообщали организаторы, вошли также слово фенотропил, как средство для улучшения мозговой деятельности, и прилагательное пушкинский. Их многие горожане ошибочно писали с большой буквы или заключали в кавычки.

Напомним, массовую проверку грамотности в Волгограде организовали на семи площадках. Всего же ради «Тотального диктанта» за парты сели 2,9 миллионов россиян и жителей других стран.

