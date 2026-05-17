Волгоградские водоемы обработают от комаров





В Волгоградской области 168 водоема обработают от комаров до середины сентября. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, работы по дезинфекции стартовали уже 4 мая.

В Волгограде обработка пройдет на 128 водоемах в 7 районах. В Волжском обработают 10 водоемов. Особое внимание уделят острову Сарпинскому, здесь работы охватят 26 озер и ериков. Они стартуют после завершения паводкового сезона.

Первая обработка проведена в местах массового скопления людей, рекреационных зонах и туристических маршрутах. Специалисты используют современные средства от малярийных комаров рода Anopheles.