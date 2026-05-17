В МВД предупредили волгоградских школьников об афере с ЕГЭ





Волгоградских школьников предупредили о случаях мошенничества с предложениями купить ответы на ЕГЭ. Как сообщили в Киберполиции, аферисты распространяют подобные предложения в мессенджерах и на сайтах.

Купить «ответы» несовершеннолетних просят с помощью СБП или криптовалюты. После получения денег подростки и их родители либо не получают ничего, либо им отправляют прошлогодние ответы. Также злоумышленники могут угрожать раскрытием факта покупки и вымогать дополнительные средства.

В полиции просят родителей школьников быть бдительными и не соглашаться на подобные предложения.