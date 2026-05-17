



17 мая в Волгограде досрочно завершился комплекс масштабных работ на водоочистных сооружениях, а также на сетях водоснабжения и водоотведения. Уже вечером 16 мая началось поэтапное заполнение очистных сооружений.





Во избежание гидравлических ударов на сетях, запуск оборудования производился с интервалом в один час. Пожарные гидранты были открыты для нормализации гидравлического режима сначала в Тракторозаводском и Краснооктбярьском районах. А уже с 11 часов утра 17 мая - в Дзержинском районе.

Жители районов с понимание отнеслись к необходимым отключениям водоснабжения. По факту досрочного восстановления волгоградцы поблагодарили специалистов за профессионализм.

В «Концессиях» отметили, что из-за повышенного водоразбора возможны временные перебои с водоснабжением.

