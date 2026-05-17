



В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3 тысяч деревьев и кустарников. Благоустрйоство пройдет в несколько этапов.

В общей сложности высадка лиственных растений затронет 1,6 га. Всего на территории парка появятся более 40 сортов: клена, барбариса, можжевельника, церциса, несколько сортов сосен и елей, каштана, калины, ивы, скумпии, катальпы и жимолости.

В рамках первого этапа работ будет озеленена главная аллея парка - это примерно 20% от общего объёма будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны.

Парк развлечений на юге Волгограда откроется уже в текущем сезоне – здесь появится 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце», новые семейные аттракционы, в том числе 36-метровая башня падения, а также горки «Циклон» и Цепочная карусель.