На майских праздниках россияне устремились в регион на Волге

В выходные дни Волгоградская область превратилась в один из главных туристических центров страны. По данным аналитиков МегаФона, число абонентов оператора, посетивших область в этот период, выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продолжительность отдыха россиян в этом году составила 6 дней, а пик туристического потока в Волгоградскую область пришёлся на даты, связанные с празднованием Дня Победы. Путешественники из 76 субъектов страны специально планировали поездку к 9 Мая.
Ключевым направлением для гостей стал город‑герой Волгоград: его посетили около 30% всех туристов. Место, сыгравшее решающую роль в переломной битве Великой Отечественной войны, по‑прежнему имеет особое значение для соотечественников. Среди путешественников распределение по полу оказалось практически равным: 51% составили женщины, 49% – мужчины.
Среди тех, кто приехал в Волгоградскую область, были не только жители соседних регионов – Ростовской области, Краснодарского края и Астраханской области, – но и гости из более отдалённых территорий: Москвы, Санкт‑Петербурга, Дагестана, Татарстана и Челябинской области.
– Наши специалисты в оперативном режиме отслеживают десятки параметров сети, анализируют нагрузку и обращения абонентов, чтобы жители и туристы области могли в любое время общаться с близкими, друзьями и коллегами. Основное внимание при развитии сети уделили качеству голосовой связи. Новое оборудование настраиваем таким образом, чтобы минимизировать потери сигнала при прохождении через стены и перекрытия зданий, а также при перемещении абонента между помещениями и улицей, – отметил Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
В то же время значительная часть жителей Волгоградской области провела майские выходные внутри региона – 55% населения. Остальные 45% отправились в путешествия по России в Ростовскую и Воронежскую области, Краснодарский край, а также в Москву, Санкт‑Петербург, Рязанскую и Липецкую области, Чечню.
Зарубежные направления пользовались меньшей популярностью: жители региона в основном выбирали Турцию, Казахстан, Беларусь, Абхазию и Грузию.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФон.
