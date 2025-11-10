Маму Влада Синилкина включили в первую очередь кредиторов по банкротству «Дианы Тур»





Татьяна Степанова, мама Влада Синилкина, получившего тяжелые увечья в ДТП с автобусом «Диана Тур», включена в состав первой очереди реестра требований кредиторов в рамках дела о банкротстве В.В.Лазарева. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности банкротства перевозчика, который работал на междугородних маршрутах под маркой «Диана Тур». Татьяна Степанова считала, что банкротство предпринимателя является способом ухода от ответственности и выплаты крупной суммы семье пострадавшего мальчика по решению суда. Однако свои обязательства перевозчик так и не исполнил.



Теперь 8 миллионов рублей, которые предприниматель должен был выплатить по решению Волжского городского суда еще в июне 2022 года, женщина получит в первую очередь.

Решение арбитражного суда Волгоградской области в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.



Напомним, страшная трагедия с одним из автобусов «Дианы Тур» произошла в декабре 2020 года. В ДТП в Рязанской области погибли 4 человека, 18 пострадали. Серьезные травмы в этой аварии получил 10-летний Влад Синилкин. Он лишился левой руки и ноги, частично потерял и правую ногу. Мама ребенка Татьяна Степанова несколько лет пытается добиться компенсации за причиненные страдания ребенку, жизнь которого перевернулась после случившейся трагедии. Волжский горсуд постановил взыскать с аффилированного с бывшим владельцем транспортной компании Налчи Махиры предпринимателя Лазарева 8 миллионов рублей, однако перевозчик, как и бизнесмен, были признаны банкротами.



Кроме того, Налчи Махира был привлечен к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, Налчи Махира с целью извлечения максимальной прибыли увеличивал количество рейсовых перевозок пассажиров при отсутствии расширения штата водителей. Бизнесмен получил 8 лет лишения свободы, приговор был оставлен без изменения областным судом. Известно, что мужчина скрывается в Турции, и был осужден заочно.



Сейчас Влад Синилкин занимается плаванием и мечтает попасть в Паралимпийскую сборную. В начале этого года известный блогер Елена Тришина объявила сбор средств на покупку автомобиля для семьи Влада, чтобы возить его на тренировки. Сам мальчик мечтает о современных протезах, которые бы ему помогли адаптироваться в жизни.



