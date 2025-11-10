Расследования

Маму Влада Синилкина включили в первую очередь кредиторов по банкротству «Дианы Тур»

10.11.2025 07:40
10.11.2025 07:40


Татьяна Степанова, мама Влада Синилкина, получившего тяжелые увечья в ДТП с автобусом «Диана Тур», включена в состав первой очереди реестра требований кредиторов в рамках дела о банкротстве В.В.Лазарева. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности банкротства перевозчика, который работал на междугородних маршрутах под маркой «Диана Тур». Татьяна Степанова считала, что банкротство предпринимателя является способом ухода от ответственности и выплаты крупной суммы семье пострадавшего мальчика по решению суда. Однако свои обязательства перевозчик так и не исполнил.

Теперь 8 миллионов рублей, которые предприниматель должен был выплатить по решению Волжского городского суда еще в июне 2022 года,  женщина получит в первую очередь.
Решение арбитражного суда Волгоградской области в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Напомним, страшная трагедия с одним из автобусов «Дианы Тур» произошла в декабре 2020 года. В ДТП в Рязанской области погибли 4 человека, 18 пострадали. Серьезные травмы в этой аварии получил 10-летний Влад Синилкин. Он лишился левой руки и ноги, частично потерял и правую ногу. Мама ребенка Татьяна Степанова несколько лет пытается  добиться компенсации за причиненные страдания ребенку, жизнь которого перевернулась после случившейся трагедии. Волжский горсуд постановил взыскать с аффилированного с бывшим владельцем транспортной компании Налчи Махиры предпринимателя Лазарева 8 миллионов рублей, однако перевозчик, как и бизнесмен, были признаны банкротами.

Кроме того, Налчи Махира был  привлечен  к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок (ч. 3 ст. 238 УК РФ).  По версии следствия, Налчи Махира с целью извлечения максимальной прибыли увеличивал количество рейсовых перевозок пассажиров при отсутствии расширения штата водителей. Бизнесмен получил 8 лет лишения свободы, приговор был оставлен без изменения областным судом. Известно, что мужчина скрывается в Турции, и был осужден заочно.

Сейчас Влад Синилкин занимается плаванием и мечтает попасть в Паралимпийскую сборную. В начале этого года известный блогер Елена Тришина объявила сбор средств на покупку автомобиля для семьи Влада, чтобы возить его на тренировки. Сам мальчик мечтает о современных протезах, которые бы ему помогли адаптироваться в жизни.

Лента новостей

10:10
В Волгограде медики борются за жизнь пострадавшего от взрыва в МКД мужчиныСмотреть фотографии
09:51
Волгоградке грозит до 6 лет колонии за аферу с материнским капиталомСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде стала известна причина взрыва в многоэтажке на ул. ЕрёменкоСмотреть фотографии
08:34
Ограничения вылова рыбы на Дону и других водоемах вводятся с 15 ноябряСмотреть фотографии
08:15
Минобороны: над регионами России за ночь перехвачен 71 вражеский дронСмотреть фотографии
07:58
Густой туман вновь накрыл Волгоград с «головой»Смотреть фотографии
07:40
Маму Влада Синилкина включили в первую очередь кредиторов по банкротству «Дианы Тур»Смотреть фотографии
06:51
Воздушная опасность снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:41
В Волгограде двое жильцов аварийного дома получили тяжелые травмыСмотреть фотографии
06:05
Аэропорт Волгограда на три часа закрыли из-за воздушной угрозыСмотреть фотографии
01:22
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
01:14
«Был слышен хлопок»: на севере Волгограда пострадал в пожаре житель домаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
«Бал хризантем» в Волжском проходит с аншлагомСмотреть фотографии
21:30
Владимир Путин позвонил Александре Пахмутовой в день ее рожденияСмотреть фотографии
20:24
Как строили главный символ Волгограда – Мамаев курганСмотреть фотографии
19:41
Второго утопленника нашли водолазы в Волге на НабережнойСмотреть фотографии
18:47
Андрей Бочаров вручил цветы имениннице Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
18:32
«Казалось, что шансов почти нет»: волгоградцы вернули к жизни страдающего от онкологии жеребцаСмотреть фотографии
18:02
«Ротор» победил «Шинник» на «Волгоград Арене» - 3:0Смотреть фотографии
17:39
Поезд Деда Мороза не приедет в ВолгоградСмотреть фотографии
17:27
14048 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
16:39
От повышения давления до кровотечений: врач рассказала об опасности неконтролируемого приема назальных капельСмотреть фотографии
16:11
Матч «Ротора» и «Шинника» стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
16:05
«Мальчишек надо вырастить»: на «Волгоград Арене» наградили команду «Ротор-Сталинград»Смотреть фотографии
14:19
«Такого уже не повторить»: дочь знаменитого художника - о прошлом и настоящем мозаик на Центральном рынкеСмотреть фотографии
14:10
В Казачьем театре Волгограда зарегистрировали первый бракСмотреть фотографии
13:25
1,77 млн туристов посетили Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:56
Гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Динамо-Сунгулю» Смотреть фотографии
12:05
За кулисами: как готовится стадион «Волгоград Арена» к футбольному матчуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Полиция ищет участников массовой драки в ночном клубе КамышинаСмотреть фотографии
 