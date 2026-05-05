Аферисты обманывают ветеранов ВОВ под видом работников Соцфонда





В преддверии Дня Победы злоумышленники стали обманывать ветеранов Великой Отечественной войны под видом сотрудников Социального фонда или Минтруда для похищения денежных средств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Комитет семей воинов Отечества.

По данным комитета, аферисты звонят ветеранам и представляются сотрудниками фонда, Минтруда или соцзащиты, и под предлогом оформления праздничных выплат пытаются выманить данные банковских карт. Ветерану также могут прислать ссылку якобы для получения медали, перейдя по которой он теряет свои персональные данные.

В комитете напомнили, что при реальных выплатах не производят никаких звонков и не запрашивают СМС-коды или реквизиты банковских карт.