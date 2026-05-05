В Волгограде опровергли фейк о мобилизации работников предприятий





В Волгограде опровергли фейковую информацию о мобилизации работников с предприятий. Как сообщили в телеграм-канале «Война с фейками», в сети активно распространяется якобы приказ от регионального комитета здравоохранения под номером 1069.

– В нем говорится о создании выездных медкомиссий, формировании «кадрового резерва», проверках сотрудников предприятий и даже сборе данных с передачей в базы, связанные с военкоматами. За отказ проходить такую комиссию якобы грозит лишение премии или даже увольнение, - говорится в сообщении.

В информации также отмечается, что медикам якобы рекомендуется выявлять на предприятиях женщин, способных временно или частично замещать должности, занимаемые мужчинами (якобы в связи с планируемой ротацией персонала).





В действительности официальный документ комитета под номером 1069 предписывает проверку деятельности одной из аптек. Никаких положений о выездных комиссиях, «кадровом резерве» и т.п. настоящий документ не содержит.

- Документ рассылается как «официальный», но его содержание абсолютно не соответствует реальности и не имеет отношения к Комитету. На самом деле приказ с номером 1069 действительно существует, но он касается совершенно другой темы, - сообщает телеграм-канал.

Достоверность приказов волгоградцам советуют проверять на официальных ресурсах ведомств.