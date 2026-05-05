РПН: новые правила заработали в волгоградских отелях





Новые правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в Российской Федерации вступили в силу с 1 марта 2026 года и действуют уже третий месяц. Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, они касаются предоставления услуг в гостиницах, санаториях, базах отдыха и кемпингах.

Теперь гостиницы и другие средства размещения обязаны войти в специальный реестр для работы с агрегаторами, что должно обеспечить прозрачность рынка и защитить клиентов. Описание услуг должно включать площадь номеров, условия отмены брони, а договоры — подробности возврата предоплаты.

Также из правил исключено понятие «негарантированное бронирование», когда бронь действовала до вечера дня заезда, а в случае неявки потребителя номер мог быть отдан другому лицу.

Гостиница и другие средства размещения обязаны предусматривать ожидание потребителей не менее 24 часов с момента запланированного заезда. В случае, если турист приезжает после предусмотренного договором часа, но в пределах суток, гостиница обязана предоставить номер.

Еще одно нововведение касается порядка отмены брони. Если потребитель отказывается от размещения до дня заезда, то ему полностью возвращается оплата. В случае несвоевременного уведомления об отказе, опоздания или незаезда с потребителя взимается плата за номер, но не более, чем за сутки.

Изменения коснулись и перечня бесплатных услуг. Гость может рассчитывать на вызов скорой помощи; доступ и возможность пользования аптечкой для оказания первой помощи, в том числе на тонометр; доставку в номер адресованной ему корреспонденции. Также его могут разбудить в определенное время по его просьбе. А вот обеспечивать постояльцев кипятком гостиницы теперь не будут.



