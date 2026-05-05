В Волгограде на 7, 8 и 9 мая вводятся дополнительные меры безопасности в связи с празднованием Дня Победы. Как сообщили в мэрии, на массовые мероприятия в течение этих трех дней не пустят с крупногабаритными сумками и рюкзаками, а также с детскими колясками.

Сотрудники, отвечающие за безопасность, также не пропустят граждан с домашними животными.

- Просим с пониманием отнестись к данным временным ограничениям, - информирует мэрия.

Напомним, что еще зимой этого года ФСБ определила список предметов, которые будут запрещены к проносу на мероприятия празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В этот список помимо взрывоопасных предметов, холодного и огнестрельного оружия вошли также баллоны, содержащие сжатый или сжиженные газ, вейпы и любые другие устройства для курения, кроме карманных зажигалок. Не рекомендуется брать с собой пластиковые и металлические контейнеры для еды, жидкости более 50 мл, в том числе парфюмерию, упаковки кетчупа или майонеза, а также яйца, алкогольную продукцию, флаги, баннеры, древки, а также любую религиозную литературу.

Вопросы у силовиков возникнут и к тем, кто придет на массовое мероприятие в маскировочном костюме и балаклаве.





