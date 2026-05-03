



В региональном управлении МЧС России рассказали подробности о масштабном ландшафтном пожаре в Красноармейском районе Волгограда. Пламя в считанные минуты распространилось по одной из заболоченных территорий вблизи промзоны вечером 2 мая. Несмотря на усилия специалистов, выжжена оказалась территория, эквивалентная семи футбольным полям.

- В 18:06 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. Горел камыш на площади 5 га, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации спасателей, прибывшие на место расчёты 6-й ПСЧ в течение двух часов пытались обуздать пламя. Ликвидировать горение удалось лишь к 20:14. Причина пожара устанавливается.

При этом, по данным зоозащитников, данная территория активно использовалась птицами для гнездования. В результате пожара могли погибнуть сотни птенцов, в том числе и краснокнижных видов.

- Кто-то в разгар сезона гнездования, сезона птенцов и детенышей поджег камыш. Горит огромная площадь. В огне птицы, другие животные. Рвутся провода. Это то самое наше любимое болото в Красноармейском районе, где сотни видов. Включая краснокнижные. То, где мы выпускали в прошлом году караваек, уточек после реабилитации, - сообщила на официальной странице центра реабилитации диких животных «Птичий Остров» Алина Ерина.

Женщина также обратилась к жителям Волгограда и местным властям, которые нередко намеренно выжигают камыш, с призывом быть внимательнее к природе. По словам зоозащитницы, выжигание камыша – малоэффективная мера борьбы с растительностью, которая, напротив, стимулирует рост новых побегов камыша, при этом огонь губит огромное количество обитающих в заболоченных местах животных.

