



В Волгограде после общественного резонанса полиция заинтересовалась осквернением символики Победы на границе Центрального и Ворошиловского районов. Правоохранители пообещали установить личность подростков, сбросивших красный флаг с георгиевской лентой с Астраханского моста в пойму реки Царицы.

- По данному факту отделом полиции Центрального района города Волгограда назначена проверка с целью установления всех участников инцидента и дачи правовой оценки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном главке МВД.

О произошедшем стало известно 2 мая благодаря видеозаписи, сделанной водителем проезжавшей мимо иномарки. Мужчина сделал подросткам замечание и заставил их спуститься в овраг, чтобы попытаться найти символ Победы. По его словам, во время произошедшего несовершеннолетние находились в неадекватном состоянии.

Отметим, поступок юных волгоградцев вызвал бурную реакцию общественности. Часть пользователей посчитали, что действия подростков являются не более чем шалостью, однако многие сравнивали произошедшее с многочисленными случаями осквернения Вечного огня в регионах России.

