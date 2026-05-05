Сегодня, 5 мая, руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Волгоградской области Олег Егорушин подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» на включение в партийный список на выборах в Госдуму РФ. Об этом Егорушин сообщил в своем канале в МАКС.

– Сегодня подал документы для участия в предварительном голосовании, – написал Егорушин. – Для меня это продолжение уже начатого пути: как финалист конкурса «Лидеры России. Политика» я хорошо понимаю, насколько важны ответственность, команда и работа на результат.

Напомним, процедура голосования будет проходить с 25 по 31 мая. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре текущего года.





Фото Олег Егорушин / МАКС





