Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда с 18:22 мск перестал отправлять и принимать самолеты из-за ограничений, введенных Росавиацией на фоне угрозы БПЛА-атаки.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. – Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, 5 мая в Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность. Тревожные оповещения начали поступать на мобильные телефоны жителей и гостей региона во второй половине дня.

Сегодня также отменены несколько рейсов «Аэрофлота»: самолет в Москву в 17:50 мск и Санкт-Петербург в 19:45 мск. Также вылеты в северную столицу в 18:50 мск отменила авиакомпания «Победа» и в 19:45 мск авиакомпания «Россия». Отменены рейсы из Шереметьево в Волгоград в 16:50 мск и 19:25 мск, а также из Санкт-Петербурга в 18:25 мск.

Задерживаются четыре московских рейса – два на прилет и столько же на вылет из Волгограда в столицу.