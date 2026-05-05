



Сегодня, 5 мая, на площадке ФНЦ агроэкологии РАН состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой сотрудникам Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации (ВНИАЛМИ), павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Экологический совет Волгоградской области, участники мероприятия собрались у мемориала, чтобы почтить память героев.





С речью на открытии выступила председатель Экологического совета при Волгоградской областной думе, глава парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьёва. Она подчеркнула, что подвиг учёных-аграриев, пожертвовавших своими жизнями ради будущего страны, навсегда останется в сердцах потомков.

– Мы обязаны помнить тех, кто ценой своей жизни приближал Победу. Наш долг – передавать эту память из поколения в поколение, – отметила Ирина Анатольевна.





С момента своего основания в 1931 году и до начала Великой Отечественной войны ВНИАЛМИ, который работал в то время в Москве, вёл исследования, носившие мирный характер. В частности учёные работали над методами рационального использования сельхозугодий, предотвращения опустынивания и деградации почв. Их разработки были жизненно необходимы развивающемуся аграрному сектору страны. Но с началом войны в 1941 году многие сотрудники института оставили лаборатории и научные работы, чтобы защищать Родину. Большинству из них не суждено было вернуться домой.

В 1958 году институт был переведен в Сталинград. В 2016 году в результате реорганизации вошел в структуру ФНЦ агроэкологии, где продолжает свою миссию и по сей день.





Развивая научные традиции своих предшественников, сотрудники ФНЦ совершают новые открытия и приумножают достижения отечественной агронауки. Участники мероприятия посетили лаборатории, в том числе лабораторию анализа почв, экологической и сельскохозяйственной микробиологии, исследований по сохранению водных объектов и другие. Научные сотрудники рассказали об уникальном высокотехнологичном оборудовании, которое используется для повышения эффективности работы по снижению вреда для природы, а также сохранению и приумножению природного и социально-культурного потенциала территорий. Работа исследователей вносит значительный вклад в достижение экологического благополучия, которое выделено Президентом в отдельную национальную цель.

Фото: предоставлены Экосоветом