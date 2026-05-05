Парад Победы 9 мая в Волгограде в этом году будет вести новый, но опытный ведущий из соседней Ростовской области. Солист ансамбля песни и пляски Южного военного округа прапорщик Вячеслав Копачинский 14 лет подряд был ведущим парадов в Ростове-на-Дону. В этом году его командировали на парад в Волгоград.

Никаких кастингов и прослушиваний 46-летнему военному проходить не пришлось.

– Всё элементарно. Приказ командующего – и всё! Приказ подписали, командировочное удостоверение выдали – и в путь! – вспоминает Вячеслав.

Военный, за плечами которого 26 лет выслуги, приказы не обсуждает. Однако Вячеслав признался редакции ИА «Высота 102», что был рад такой командировке.

– Приятно, что позвали. Даже неожиданно. У нас отменился в Ростове парад, а на следующей день я узнаю, что меня отправляют в Волгоград, поэтому сел и поехал. Родителям приятно будет, что их сын не только в Ростове парад вёл, но и в Волгограде, – говорит артист. – В принципе, все парады примерно по одному шаблону идут. Единственное, что разные подразделения, фамилии у командиров, названия «коробок», которые проходят по площади. В Ростове они свои, а здесь свои. Посмотрим, но это интересный опыт.

Напомним, что диктором парада Победы в Волгограде в 2025 году был 22-летний студент ВГИИКа Рудольф Мелкумян. Тогда волгоградцы приняли его на ура. Однако весной этого года стало известно, что молодой человек принимает участие в популярном телевизионном реалити-шоу. До последнего вопрос с диктором парада Победы в Волгограде оставался открытым.

Фото YouTube

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!