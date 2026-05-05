Леса в Михайловке под Волгоградом станут ядовитыми для людей





В Волгоградской области в Михайловском лесничестве с 10 по 31 мая будут проводиться работы по ликвидации очагов вредных организмов. Общая площадь обработки составит 1106,5 га.

Так, работы будут проводиться на территориях хвойных насаждений Рахинского, Михайловского сельского и Безымянского участковых лесничеств, препаратом, который содержит вещества Клотианидин и Зета-циперметрин. Обработка направлена на предотвращение снижения и потери полезных функций леса, предотвращение частичной гибели сосновых насаждений, а также снижение численности очага пилильщика-ткача звездчатого.

- На весь период проведения работ по уничтожению или подавлению численности вредных организмов, приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.03.2026 № 498-ОД, введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ (работ по заготовке древесины, воспроизводству лесов и уходу за ними) в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах, - говорится в сообщении отдела по делам ГО и ЧС администрации района.

В сезон обработки на обработанных площадях не рекомендуется сбор грибов и ягод. Также пчеловод предупреждают, что используемый химический препарат относится к 1 классу опасности и высокоопасен для пчел:

Погранично-защитная зона для пчел не менее 4-5 км.

Ограничение лета пчел – не менее 4-6 суток.

Удаление семей из зоны обработки на срок более 6 суток.