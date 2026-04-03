В Волгограде закрыли доступ в конфискованные у экс-судьи отели Marton

Четыре отеля в Волгограде, которые входят в сеть Marton, перестали принимать постояльцев. Заселение в эти здания, как указано в объявлении на дверях, грозит административной и уголовной ответственностью.

Однако в самих отелях, куда удалось дозвониться, утверждают, что мест нет по причине отсутствия свободных номеров. Нет никакой информации о приостановке бронирования и на сайте отелей Marton. Также можно выбрать гостиницы под этим брендом для заселения и с помощью популярных сервисов онлайн-бронирования отелей.

Напомним, что еще осенью прошлого года Останкинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда, председателю Совета судей России Виктору Момотову об обращении в доход государства имущества — сети отелей стоимостью более 9 млрд руб. На это решение была подана апелляционная жалоба. В Волгограде находится четыре отеля Marton – два на ул. Профсоюзная и по одному на ул. Маршала Рокоссовского и ул. Белоглинская.





