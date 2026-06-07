



7 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров созвонился с ветераном Великой Отечественной войны Александром Медковым. Глава региона лично поздравил фронтовика с 100-летним юбилеем, поблагодарил его за работу с молодёжью и пожелал крепкого здоровья.

Отметим, как ранее сообщала редакция, Александр Васильевич родом из станицы Обливской Ростовской области, где родился 7 июня 1926 года. На фронт ушёл 17-летним юношей. Попал в подразделение спецпоезда, в составе которого восстанавливал железные дороги и обеспечивал связь. После тяжёлого ранения прошёл школу снайперов. Награждён орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» и другими государственными и юбилейными наградами. Уже после Победы принял решение связать свою жизнь с армией. Служил в Иране, Китае и Корее.

Фото из архива администрации Волгоградской области