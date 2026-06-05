Сборная России готовится дать бой команде Буркина‑Фасо





Волгоград гудит: уже сегодня на «Волгоград Арене» сборная России скрестит шпаги с дерзкой африканской командой – Буркина‑Фасо. Накануне матча в городе‑герое прошла пресс‑конференция, где гости и хозяева поделились ожиданиями от встречи.













Главный тренер сборной Буркина‑Фасо Амир Абду начал с благодарности:

– Хотел бы поблагодарить Волгоград и всех организаторов за тёплый приём и спортивный клуб «Ротор» – за предоставленное поле для тренировок. Чемпионаты у большинства игроков закончились уже давно, поэтому мы использовали время, чтобы хорошо подготовиться к матчу. У нас был доступ к натуральному полю. Сборная России играла в Египте, поэтому мы спокойно могли здесь готовиться.





Его поддержал ключевой защитник команды Эдмонд Тапсоба, раскрыв мотивы и значение игры для игроков сборной:

– Волгоград не только связан с военной историей, но и историей футбольной. Здесь любят футбол, здесь много болельщиков. Прекрасно понимаем, что сборная России будет играть на победу. Как найти мотивацию? Очень просто. Я представляю свою семью, свою родину и свой народ, который нами гордится. Я понимаю, что игра может быть тяжёлой. Но это честь для меня представлять свою родину здесь, в России.





Соперник не так прост

Карпин сразу остудил тех, кто смотрит на рейтинг ФИФА:

– Буркина‑Фасо – добротная африканская команда. Стиль у них агрессивный, прессингующий. Не то что у Мали, где все 11 игроков прячутся за линией мяча. Будет непросто, но интересно.

Тренер явно не собирается недооценивать оппонента – и это правильно. Африканский футбол давно перестал быть синонимом хаотичной беготни: там есть тактика, скорость и характер.

Дебют Ибрагимова на горизонте

Главная интрига – возможный дебют 19‑летнего Амира Ибрагимова. Карпин рассыпался в комплиментах:

– Чуть больше увидели, узнали и поговорили. Могу сказать, что все качества, которые видели в нём в молодёжных командах, остались. Интенсивность, резкость, техническая оснащённость, объём работы – думаю, ребята могут это опровергнуть или подтвердить, потому что тоже с ним неделю тренировались. Думаю, если он не остановится в росте, то в перспективе будет большим помощником для сборной.





Антон Миранчук добавил красок:

– Игра покажет! Ему нужно время, чтобы освоиться в коллективе. То, что мы увидели на тренировках на футбольном поле: он взрывной, объёмный, резкий, небольшого роста. Как сказал Валерий Георгиевич, в будущем может стать большим помощником.

Юное дарование явно на карандаше у тренерского штаба. Посмотрим, хватит ли смелости выпустить его в стартовом составе.

Кто не добежал до Волгограда

Увы, не все звёзды добрались до матча. Карпин озвучил печальный список потерь:

Константин Тюкавин – пропустил две недели тренировок и подключился к команде лишь за два дня до игры. Функционально не готов.

Станислав Агкацев – отпущен после матча с Египтом.

Артём Карпукас – готовится к операции на носу (да, бывает и такое).

Игорь Дивеев – почувствовал дискомфорт на тренировке в Египте.

Даниил Денисов – плечо так и не зажило.





Травмы и неготовность – вечная головная боль тренеров. Но Карпин, кажется, уже придумал, как заткнуть эти дыры.

Капитанская повязка с историей

Отдельный повод для гордости – капитанская повязка к матчу. Она посвящена Году народного единства и самому Волгограду. На ткани – сразу три символа города:

– монумент «Родина‑мать зовёт!»;

– стадион «Волгоград Арена»;

– собор Александра Невского.





Такой аксессуар – не просто атрибут, а вызов. Завтра капитан наденет её и поведёт команду в бой.

Не обошлось и без лёгкой ноты. Один из волгоградских журналистов напомнил Карпину о недавних съёмках с земляком – актёром Камилем Лариным:

– Валерий Георгиевич, накануне матча у вас прошли съёмки с нашим земляком Камилем Лариным. Расскажите об этом опыте.

Тренер заметно оживился:

– Наше знакомство с Камилем уже давнее, мы не познакомились на этих съёмках. Да и съёмки уже не первые. Уже появилась какая‑то привычка. С Камилем было очень комфортно. Максимально. Шутки, прибаутки – такой, как он есть на сцене, такой же он и в жизни.





Зал ответил одобрительным смехом. Похоже, такие неформальные моменты помогают команде сбросить напряжение перед серьёзным испытанием.

Сегодня, 5 июня, в 20:00 по московскому времени, на «Волгоград Арене» сборная России выйдет на поле против Буркина‑Фасо. Впереди – скорость, борьба и надежда на победу. Атмосфера накаляется, трибуны готовятся поддержать своих, а команда, несмотря на потери, настроена дать бой дерзкому сопернику.









Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева