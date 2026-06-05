



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков побывал в Блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума – 2026 (ПМЭФ). Как сообщает ИА «Высота 102», официальный представитель Кремля подвел итоги первого дня работы Владимира Путина на ПМЭФ. По словам Пескова, в настоящее время глава государства готовится к пленарной сессии.

Одним из главных событий первого дня стала новость о начале строительства атомной электростанции в Узбекистане, по мнению Дмитрия Пескова.

– Залили первый бетон в фундамент атомной электростанции в Узбекистане, которую мы будем строить. То есть все очень хорошо, все напряженно, – цитирует пресс-служба VK Дмитрия Пескова.

Зашла речь в студии и о встрече российского президента с главами ведущих мировых информационных агентств.

– Это всегда происходит накануне основного дня форума. Всегда глубокая, очень содержательная, долгая беседа, утомительная для президента, но долгожданная на мировой информационной арене. Так было и на этот раз, – отметил официальный представитель Кремля.

В настоящий момент, по словам Пескова, президент готовится к пленарной сессии.

– Президент будет говорить о своем видении того, куда нам идти в плане развития страны: и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нас основные вызовы. И это очень интересно, потому что именно это дает понимание участникам рынка и представителям бизнеса, будь то гигантский бизнес или малый и средний бизнес, на что им ориентироваться концептуально, потому что это именно слова главы государства, которые определяют основной вектор, – цитата.

фото: пресс-служба VK