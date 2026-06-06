



В Камышине Волгоградской области сегодня, 6 июня, прошел крупный град. Как сообщают очевидцы, эпицентром стали Липовские дачи, где уже успел созреть первый урожай.

- Все, редиски и салата у нас больше нет – только-только собрали первый урожай, - констатируют дачники.







Ледяные шарики, щедро засыпавшие грядки, повредили огуречные плети и помидорную рассаду.

- Теперь только пересаживать, - разводят руками камышане.







Напомним, о ливнях с градом сегодня, 6 июня, предупреждали в ГУ МЧС по Волгоградской области. Но в некоторых районах дело ограничилось небольшим дождиком.

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