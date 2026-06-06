В Камышине Волгоградской области сегодня, 6 июня, прошел крупный град. Как сообщают очевидцы, эпицентром стали Липовские дачи, где уже успел созреть первый урожай.
- Все, редиски и салата у нас больше нет – только-только собрали первый урожай, - констатируют дачники.
Ледяные шарики, щедро засыпавшие грядки, повредили огуречные плети и помидорную рассаду.
- Теперь только пересаживать, - разводят руками камышане.
Напомним, о ливнях с градом сегодня, 6 июня, предупреждали в ГУ МЧС по Волгоградской области. Но в некоторых районах дело ограничилось небольшим дождиком.
Фото Подслушано Камышин VK. com