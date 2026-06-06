Вечерний авиарейс в Пулково из Волгограда отменен





В воздушной гавани Волгограда фиксируется серьезный сбой в расписании самолетов. По данным электронного табло, задерживается прилет двух самолетов из Москвы – один борт приземлится в 20-50 вместо 16-30 ч. Другой – в 1-40 ч. 7 июня вместо 21-25 ч. 6 июня. Также с опозданием прибудут в Волгоград еще два самолета из Санкт-Петербурга. В то же время прилет другого борта из северной столицы, который ожидался вечером 6 июня, отменен.

Одновременно в воздушной гавани города-героя задержан вылет в Ереван. Отправление перенесено с 20-40 ч. на 22-00 ч. Самолет в Москву вместо 21-50 ч. вылетит в столицу только 7 июня, в 2-10 ч. Также с задержкой отправятся из Волгограда еще два вечерних авиарейса в Москву.

Напомним, на задержку и отмену самолетов повлияла ситуация в Санкт-Петербурге, связанная с налетом БПЛА и закрытием Пулково.



