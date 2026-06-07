Авиарейс из Волгограда в Сочи вылетит с задержкой в 13 часов





Волгоградцы вынуждены были провести бессонную ночь в аэропорту. 6 июня из воздушной гавани региональной столицы был отложен вылет самолёта в Сочи. Также задерживаются и отменены рейсы из Санкт-Петербурга и Турции.

По информации электронного табло, сочинский рейс №Y7 321 компании NordStar был перенесён более чем на 13 часов с 18:40 на 08:10 7 июня.

Авиаперевозчик Smartavia отменил прилёт в Волгоград рейса 5N 511 из Санкт-Петербурга, а также отправление рейса № 5N 512 в обратном направлении, запланированное на 12:05 7 июня.

Кроме того, задержится и прибытие в Волгоград рейса № U6 1852 из Антальи компании Ural Airlines. Самолёт приземлится в областном центре с опозданием в три часа в 17:40.

Также отложен на 21:35 прилёт в Волгоград рейса № DP 517 «Победы» из Санкт-Петербурга и отправление рейса № DP 518 в обратном направлении на 21:40.

Фото из архива ИА «Высота 102»