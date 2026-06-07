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Общество

РПН зафиксировал рост опасных бактерий в водопроводах детских учреждений

Общество 07.06.2026 14:17
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07.06.2026 14:17


В Волгоградской области сразу 126 тыс. человек на территории 118 населённых пунктов вынуждены регулярно употреблять техническую воду для питья и бытовых нужд. Такими данными поделились эксперты Роспотребнадзора по итогу анализа данных за 2025 год. В числе наиболее проблемных Даниловский, Еланский, Октябрьский районы.

Отдельно специалисты выделили Палласовский и Октябрьский районы. В отношении местных чиновников инспекторы РПН вынуждены были подготовить иски в суд о понуждении к подаче населению питьевого ресурса, пригодного для употребления. Требования в настоящее время находятся на рассмотрении. Однако, как выяснилось, качество воды не дотягивает по нормативам и во многих других районах.

- В 2025 году доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составила 20,97% и остается на уровне последних 3 лет (2024 г. — 20,97%, 2023 г. — 20,94%), — сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом этот, несмотря на стабильность, региональный показатель ощутимо выше общероссийского – 15,21%.

Однако есть у экспертов для жителей региона и хорошая новость. По итогу 2025 года опасные примеси и бактерии в водопроводной воде стали несколько находить реже.

- В 2025 г. по сравнению с 2024 г. качество воды как из подземных, так и из поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения улучшилось по санитарно-химическим показателям, доля проб воды, не соответствующих санитарным требованиям, составила 13,9% (2024 г. — 20,5%, 2023 г. — 26,0%, 2022 г. — 27,8%), а также улучшилось по микробиологическим показателям — 1,5% (2024 г. — 1,5%, 2023 г. — 3,0%, 2022 г. — 9,6%).

Такие результаты могут быть связаны с тем, что с 2020 по 2025 года на территориях 16 населенных пунктов Волгоградской области реализовывались мероприятия в рамках федерального проекта «Чистая вода». Коммунальная инфраструктура была обновлена в г. Суровикино, р.п. Линево Жирновского района, г. Котово, Ромашковское сельское поселение Палласовского района, г. Серафимович, р.п. Октябрьский Октябрьского района, х. Красный Мелиоратор Николаевского района, ст. Добринская Урюпинского района, ст. Нижний Чир Суровикинского района, п. Горный Балыклей Дубовского района, с. Старая Полтавка Старополтавского района, с. Ольховка Ольховского района, п. Верхнепогромное Среднеахтубинского района, р.п. Быково, п. Пятиморск, п. Береславка Калачевского района.

Однако, как ранее уже сообщала редакция со ссылкой на отчёт КСП, далеко не все новые региональные объекты водоподготовки в реальности функционируют.

Отдельно экспертов РПН встревожила ситуация с обеспечением питьевой водой детских и дошкольных учреждений. В 2025 году они изучили материально-техническую базу детсадов, школ и лагерей отдыха. Исследованы были в том числе и пробы водопроводной воды. Последний раз такая проверка проводилась в 2023 году и, как оказалось, за минувшие два года ситуация ощутимо деградировала.

- Отмечается увеличение удельного веса проб питьевой воды в разводящей сети детских и подростковых учреждений, не отвечающих нормативным требованиям по микробиологическим показателям, с 4,4% в 2023 году до 8,2% в 2025 году за счет общеобразовательных организаций (в 2025г- 6,6%, 2024г- 3,8%, 2023г- 4,6%) и организаций отдыха детей и их оздоровления (в 2025г -13%, 2024 -1,0%, 2023г - 4%), — отмечается ревизорами.

Хуже всего качество питьевой воды в учреждениях для детей и подростков в Городищенском, Светлоярском, Котельниковском, Среднеахтубинском районах.

При этом специалисты отмечают, что если по наличию опасных бактерий вода в детских учреждениях вызывает вопросы, то по химическим примесям, напротив, фиксируется улучшение показателей в детских дошкольных организациях с 12,1% до 4,9%, в организациях отдыха детей и их оздоровления с 16,1% до 9,7%, в общеобразовательных организациях остался на уровне 2023г (12,2%).

Среди основных причин, мешающих населённым пунктам региона радикально повысить качество водоснабжения населения, в Роспотребнадзоре отметили несколько факторов. В частности, отсутствие очистных сооружений: вода в 16,3% водопроводов поступает без очистки и обеззараживания. Как правило, это актуален для сельской местности. В числе наиболее неблагоприятных районов Быковский, Клетский и Суровикинский, где практически 100% коммунального ресурса не проходит очистку.

Ещё один фактор — изношенность сетей, большинство из которых построены ещё в советское время. Также показатели ухудшает несоблюдение санитарно-защитных зон подземных источников — они отсутствуют у 21% подземных водозаборов. Кроме того, нередко чиновники, некогда оформившие на водоводы статус «технических», пользуются отсутствием требований по качеству поставляемой воды и не желают предпринимать меры по улучшению водоснабжения населения.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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