Сочную двойную радугу засняли после ливня над Волгоградом





7 июня в Волгограде тысячи жителей и гостей областного центра смогли увидеть невероятно яркую двойную радугу. Красочное оптическое атмосферное явление озарило небосвод над южными районами города после неожиданно обрушившегося летнего ливня. Происходящее очевидцы поспешили заснять на фото и видео.

- Давно я не видела настолько сочную радугу. Очень красивая. Будем считать, что она предвестник чего-то хорошего, в начале предстоящей рабочей недели, - рассказала журналистам волгоградка, поделившаяся снимком.

Отметим, в христианской традиции радуга считается символом божественного знамения и милости.

Фото: читатели ИА «Высота 102»