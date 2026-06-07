В Волгограде спасатели ликвидировали пожар в СНТ «Мичуринец»





7 июня в Тракторозаводском районе Волгограда очевидцев встревожил столб густого дыма, поднимающегося с территории одного из СНТ. Как выяснилось, здесь во второй половине дня пламя охватило один из дачных домов. Возгорание пришлось ликвидировать спасателям.

- В 15:36 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Волгограде. На территории СНТ «Мичуринец» горел дачный дом на площади 15 кв. метров. Подразделения 1-й ПСЧ ликвидировали горение в 16:03, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Фото из архива ИА «Высота 102»